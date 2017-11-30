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30 Kasım 2017 17:28

Başkan Uysal, otobüs işletmecilerini ağırladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni terminale taşınma süreci kapsamında ilçedeki otobüs işletmecilerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Uysal, otobüs işletmecilerini ağırladı

30 Kasım 2017 17:28


Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yapılan yeni Kdz. Ereğli Atatürk Şehirlerarası Otobüs Terminaline taşınma işlemlerinde son aşamaya gelindi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni terminale taşınma çalışmaları kapsamında bugün ilçedeki otobüs işletmecilerin temsilcileriyle bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulundu.


Terminal işletmecileri, yapılan toplantıda genel sıkıntılarını ve taşınma süreciyle ilgili görüşlerini Başkan Hüseyin Uysal’a aktardı. Başkan Uysal ise, mevcut terminal arkasında hazırlanan bilet satış noktalarının montajına önümüzdeki hafta başlanacağını belirterek, yeni terminalin kısa zamanda hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.


Terminalin taşınmasıyla birlikte, Kent Meydanı-Katlı Otopark ve Cami projesinin çalışmalarına başlanacak.




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