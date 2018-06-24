Başkan Uysal oyunu ailesi ile birlikte kullandı

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, eşi Sevim, kızı Ebru, oğlu Serkan, gelini Eda ve torunu Zeynep Ela Uysal ile birlikte Nimet İlköğretim Okulu 1035 nolu sandıkta oy kullanmaya geldi. Başkan Uysal, eşi Sevim ve kızı Ebru Uysal burada oyunu kullandı. Burada vatandaşlarla selamlaşan Başkan Uysal, Türkiye’de olduğu gibi Ereğli’de de demokratik bir seçim gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Uysal konuşmasında “Oyumuzu kullandık. Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Akşam sandıklar açıldıktan sonra sonuçları bekleyeceğiz. Seçimler demokrasinin gereği. Bizde demokrasinin gereği görevimizi yaptık” dedi.

Başkan Uysal, gazetecilere ailesi ile birlikte poz verdikten sonra ilçede ki diğer seçim noktalarını gezmeye başlarken, oğlu Serkan ve gelini Eda Uysal ise Kozlu’ya oylarını kullanmak için gitti.