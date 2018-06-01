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01 Haziran 2018 18:58

Başkan Uysal partililerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağış yaptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, partililerle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına bağışta bulundu.

Başkan Uysal partililerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bağış yaptı

01 Haziran 2018 18:58


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Opr. Dr Hüseyin Uysal ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş ve beraberindeki partililer bağış için bugün saat: 14.00’da Ziraat bankasına gitti. AK Parti İlçe Yönetimi, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyelerinin oluşturduğu uzun kuyruk nedeniyle bankanın ayrı bölümlerinde işlemler gerçekleştirildi.



İlk bağışı bayanlar yaptı


İlk bağışı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Uysal’ın eşi Sevim Uysal yaptı. Ardından ise Kdz. Ereğli Kadın Kolları Başkanı Fadime Doğru bağışta bulundu. Daha sonra ise İlçe Kadın Kolları üyeleri, partilere hazine tarafından yapılan ödenekten yararlanamayan ve vatandaşlardan aldığı bağışlarla seçim çalışması yapmak durumunda olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için açılan banka hesabına sırasıyla bağış yaptı.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Uysal daha sonra partililerle birlite Çınaraltı’nda ki kafeteryalar ile çarşı merkezindeki esnafları gezdi. Geziye AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mustafa Kumaş, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Ayhan Atay, Esra Alpago, Kdz. Ereğli Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Hüseyin Engin, Kdz. Ereğli Önceki Dönem İlçe Başkanları M. Fatih Çakır, Muhammet Köse, Belediye Meclis Üyeleri Fevzi Ekşi, Hasan Pınarcık, parti ana kademesi, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tekin Alabaş ve yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Fatma Doğru, yöneticileri ve kalabalık partili grubu eşlik etti.




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