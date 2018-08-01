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01 Ağustos 2018 12:53

Başkan Uysal, pazarcı esnafını dinledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, pazaryeri esnafıyla kahvaltı da bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Başkan Uysal, pazarcı esnafını dinledi

01 Ağustos 2018 12:53


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, esnaf odaları başkanları ve pazar esnafı ile sabah kahvaltısı yaptı.



“Zoru yapan, kolayını da yapar”


Pazar yerinde sebze, meyve satış yeri ile köylü pazarı zemin ve çatı değişi yapıldığını belirten ve bu süreçte sabır gösteren esnaflara teşekkür eden Uysal, esnafın sorununu kendi sorunu gibi gördüğünü anlattı. Uysal konuşmasında “Suyunuzu verdik, tuvalet paralıydı, eskisini yıktık, yeniden bay- bayan tuvaleti yapıp ücretsiz hale getirdik. Dükkânlar içinde namaz kılınıyordu, bay-bayan mescidinizi yaptık. Bebek bakım odası yaptık. Bu kadar işi yapan diğerlerini de yapar. Zorunu yapan, kolayını da yapar. Anlattığınız sorunlar bizim derdimiz. Sizin sorunuz bizim sorunumuz. Biz sizin sorunlarınızla dertleniyoruz” dedi.



“Benim yeteri kadar şöhretim var”


Pazaryerinde eksikleri bildiğini anlatan Uysal, kendisinin Ereğli’nin rüya bir şehir, rüya bir ilçe olması için belediye başkanı olduğunu vurguladı. Başkan Uysal, “Göreve geldiğimiz zaman mahkemeyi kaybettiniz mi? Bir yere gidebilir miydiniz? Bu esnafı Sarıkorkmaz’a mı koysaydık? Git AVM’de 4. katı kirala mı diyecektik. 5 bin liralara 10 bin liraları mı mahkûm etseydik” ifadelerini kullandı.



“Her kes mimar, mühendis olmuş”


Başkan Uysal, pazaryerine ilişkin bir takım söylemlerle ilgili olarak da, “Hani şu çokbilmiş insanlar var. Herkes mimar, herkes inşaat mühendisi. Buranın zemini yağlı kaya. Ne diyorlar ben olsam altını katlı otopark yapardım. Buyur yap kardeşim. Kapalı Pazaryerini yıkarsan kamu zararı çıkar. Yıksak oradaki esnaf günde 1 lira kazanabilir mi? Etrafında ki binalar sarsıntılarla göçerse bunun hesabını kim verecek? 685 yıllık Çınar ağaçlarına ne zararı verebileceğimizi bilen var mı? Bu alandaki kazı, hafriyat buradaki ve tüm ilçe esnafının işini, huzurunu bozmaz mı? Burası Ereğli’nin kolu değil kalbi. Kazı yapıldı, kaç senede biterdi. En büyük mücadelem sizi burada tutmaktı, aksi durumda çok şey kaybederdiniz, bizim niyetimiz Pazaryerini yaşatmak” görüşlerine yer verdi.


Başkan Uysal kahvaltı sonrası da pazaryerindeki incelemelerini sürdürürken, pazar esnafı ile çay sohbeti yaptı.




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