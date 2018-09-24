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Başkan Uysal sahil için talimat verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilgili daire müdürleriyle birlikte sahilde incelemelerde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilgili daire müdürleriyle birlikte sahilde incelemelerde bulundu. Fırtınada zarar gören yerlerin tadilat ve tamiratlarını inceleyen Başkan Uysal, gördüğü eksikliklerin giderilmesi ve işgaliyelerin kaldırılması için ilgili müdürlere talimat verdi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni haftaya sahil güzergahında, ilgili müdürlerin de katılımıyla incelemelerde bulunarak başladı.


Başkan Uysal, beraberinde başkan yardımcısı Atilla Bulak, Zabıta, Temizlik, Fen işleri, İşletme İştirakler ve Park Bahçeler müdürleriyle birlikte sahil güzergahını gezdi. Yaşanan fırtınada zarar gören yerlerin tamiratları ve diğer bölgelerde süren tadilatları inceleyen Başkan Uysal, ağaçların budanmasından, taşların düzenine kadar gördüğü tüm eksikliklerin giderilmesi için ilgili müdürlere talimat verdi.


Başkan Uysal ayrıca gezi sırasında sahil boyunca görülen işgaliyelerinde 1 Ekim tarihine kadar kaldırılması için Zabıta Müdürüne talimat verdi.

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