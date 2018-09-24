Başkan Uysal Sakindere projesi çalışmalarını inceledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Sakindere projesi ile bölge halkını kötü koku ve çirkin görüntülerden kurtaracaklarını söyledi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Bağlık Mahallesi'nde yapımı devam eden Sakindere projesinde incelemelerde bulundu. Amaçlarının bu proje ile o bölgede trafik açısından büyük bir rahatlama sağlamak olduğunu belirten Uysal “İlçemizin en eski yerleşim alanlarından biri olan Bağlık Mahallesi sınırları içindeki Sakindere'de (Dombay Deresi) sürdürdüğümüz çalışmalara devam ediyoruz. Ham yol yapımı çalışmaları bir taraftan sürerken diğer taraftan ışıklandırma çalışmaları yapılıyor. Ardından hafta içerisinde asfaltlama çalışmaları yapılacak. Projemiz tamamlandığında, 6 metrelik gezi yolu, 7 metrelik araç yolu, sağlı-sollu yaya kaldırımları ve yeşil alanlarla birlikte park ve piknik alanları ile Sakindere çevresinde yaşayan halkımızı kötü koku ve çirkin görüntüden kurtaracağız. Proje ile ayrıca Bağlık Mahallesinden Pazaryerine giden yol güzergahında ki düzenleme ile trafik ve yaya akışı da daha sağlıklı bir hale gelecek” dedi.