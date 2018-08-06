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06 Ağustos 2018 13:44

Başkan Uysal, Sakindere projesini inceledi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ilçenin 20 bini aşan nüfusuyla en yoğun mahallelerinden biri olan Bağlık bölgesinde sürdürülen Sakindere projesinde yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Başkan Uysal, Sakindere projesini inceledi

06 Ağustos 2018 13:44

Başkan Uysal, bu proje tamamlandığında Bağlık bölgesi ve Kdz. Ereğli için öneminin daha iyi anlaşılacağını söyledi.


Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni haftaya belediye ekiplerinin sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceleyerek başladı.


Başkan Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Koca ve Belediye Fen İşleri Müdürü Oğuz Cömert ile birlikte ilçenin 20 bini aşan nüfusuyla en yoğun mahallelerinden biri olan Bağlık bölgesinde sürdürülen Sakindere projesinde yapılan çalışmaları yerinde takip etti.


Başkan Hüseyin Uysal, yapılan çalışmalar hakkında brifing aldıktan sonra yapılması gereken işlerle ilgili talimatlarda bulundu.


Projenin tamamlandığında öneminin daha iyi anlaşılacağını belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yeni bir Sakindere’ye kavuşacaklarını söyledi. Uysal konuşmasında, “İlçemizin en fazla nüfus yoğunluğuna sahip olan Bağlık bölgesi için çok önemsediğimiz projelerden biri olan ve bittiğinde güzergah üzerindeki trafiği de rahatlatacak Sakindere projemizde önemli mesafe aldık. Bağlık bölgemizi kötü koku ve sivrisinekten kurtaracağız, ayrıca 10 metre yol (taşıt yolu), yaya kaldırımı, iki tarafı ışıklandırılmış dere kenarı, 2 tarafına yürüme ve oturma alanları ile peyzaj düzenlemesinin yapıldığı yeni bir Sakindere’ye kavuşacağız. Şuanda yol genişletme ve buna bağlantılı taş duvar çalışmasına başladık. Kısa süre içinde ham yol, ardından da açılan güzergâhta asfalt çalışması yapacağız” ifadelerine yer verdi.


Başkan Uysal, ayrıca Şehit Rıdvan caddesinde sürdürülen yaya kaldırımı ve ışıklandırma çalışmalarını da yerinde takip etti.




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