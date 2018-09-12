Başkan Uysal, "Şehitlerimizin adını yaşatacağız"

Batman'da Şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan'ın babası Ercan Turan, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a bir araya geldi.

Batman'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Recep Turan'ın babası Ercan Turan Musabeyli Köyü Muhtarı Cengiz Duman ve beraberindekiler, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti.

Şehit Uzman Onbaşı Recep Turan'ın adının yaşatılacağını söyleyen Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Uysal konuşmasında, “Şehidimiz Recep Turan'ın değerli babası Ercan Turan, Musabeyli Köyü Muhtarı Cengiz Duman ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Batman'da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Recep Turan'ın Musabeyli köyünde isminin verileceği alanda çalışmalarımız el birliğiyle sürüyor” ifadelerine yer verdi.