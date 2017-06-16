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16 Haziran 2017 13:23

Başkan Uysal, Türk Metal Sendikası yöneticilerini ağırladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal iftar sofrasında, Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şube yönetimini ağırladı.

Başkan Uysal, Türk Metal Sendikası yöneticilerini ağırladı

16 Haziran 2017 13:23


Ramazan ayının başlaması ile birlikte yaşlılar ve gençler evinde yoğun katılımla süren halk iftarına halkın yoğun katılımı olurken, Başkan Uysal, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan ve yönetim kurulunu ağırladı.


İftar öncesi yaptığı konuşmada “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayında, iftar soframız paylaştıkça bereketleniyor” diyen Başkan Uysal, “İftar soframızda Sivil Toplum Kuruluşlarımızı ağırlamak, değerli halkımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramına da ulaşmayı diliyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Uysal iftar yemeği sonrası gerek Türk Metal Sendikası yönetimi gerekse iftar sofrasına konuk olan Kdz. Ereğli Hayvan Sevenler Derneği yönetimi ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.




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