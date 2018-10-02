Başkan Uysal, üniversite öğrencileriyle buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin Uysal, ilçeye yeni gelen Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi işbirliği ile 2018-2019 Akademik Yılı Oryantasyon Programı, AKM Sinema Salonu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında belediyenin hazırladığı ve ilçenin sembolleri haline gelen çilek, çelik ve çınarın yolculuğu ve şehirle uyumu videosu izlettirildi.

BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Soner Yavuz öğrencilerin ülkenin en iyi üniversitelerinden birine geldiğini hatırlatarak, yeni eğitimlerinde başarılar diledi. Dekan Yardımcısı Yavuz, üniversitelerine her konuda destek veren BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, İlçe Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'da öğrencilerin BEÜ'yü ve Kdz. Ereğli'yi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ederek bazı tavsiyelerde bulundu.

Başkan Uysal konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bir şehrin dilini öğrenmek istiyorsanız, önce o şehrin kelimelerini ve hikayesini öğrenmelisiniz. Bizim şehrimizin sembolleri haline gelen, çınarın, çileğin ve çeliğin hikayesini anlatan görüntüyü izlediniz. O halde bu şehirle olan uyumunuz da eğitiminizde çok önemli. İlçemizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Üniversite aydınlığa açılan bir pencere. Üniversiteli olmak demek hayal kurmaktır. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Hayal gerçeğe atılan tohumdur. Hayaliniz olduğu kadar adım atar, yürür ve hayata daha sıkı tutunursunuz. Bu yıllar geçecek, keşkelerim olmasın diyorsanız, bu günleri ve bu yılları çok iyi değerlendirin.”

Etkinlik sonrası öğrencilere ikramlarda bulunurken, daha sonra Cehennemağzı Mağaraları, Gazi Alemdar Gemisi ve Kitap Fuarını gezildi.