Başkan Uysal’dan engellilere müjde

Göreve geldikleri günden itibaren engellilerin önündeki engelleri kaldırmak için çalıştıklarını anlatan Başkan Uysal, engelli vatandaşlara bazı müjdeler verdi.

Kdz. Ereğli Belediyesinin geleneksel hale getirdiği açık hava Ramazan iftarları yoğun katılımla İnönü parkında gerçekleştiriliyor.

Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve eşi Sevim Uysal, iftar sofrasında ilçedeki engelliler ile çok sayıda vatandaşı ağırladı. Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk ve dernek üyeleri, rehabilitasyon merkezlerinin yöneticileri ve üyeleri, engelli ve aileleriyle birlikte çok sayıda vatandaşın katıldığı iftar öncesi Uysal çifti masaları gezerek vatandaşların Ramazan ayını kutladı.

Önceki akşamda ilçedeki emekli derneği yöneticileriyle emeklileri ağırlayan Başkan Uysal, emeklilere verdiği TOKİ konutları müjdesinin ardından engellilere de bazı müjdeler verdi.

Başkan Uysal, hayalinin engelli kafe olduğunu belirterek; “Güzel şehrimin güzel insanlarıyla iftar sofraları bir başka güzel oluyor. Bu akşam iftar soframızda değerli halkımızla birlikte Fiziksel Engelliler Derneği, Rehabilitasyon Merkezleri, engelli kardeşlerimizi ve ailelerini ağırlıyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren toplumumuzun tüm kesimleri gibi özel bir öneme sahip engellilerimiz için yaptığımız hizmetlerin ve organizasyonların dışında bazı müjdelerimiz var. Bu yaz Belediye plajını engellilere uygun hale getireceğiz. Engelli taşıma araçlarımız artık Cumartesi ve Pazar günleri de hizmet verecek. Engellilerin kullandığı tekerlekli sandalyelerin tamir ve bakımı belediyemiz bünyesinde kuracağımız atölyede yapılacak. Ayrıca hayalim olan Engelli kafe için çalışmalara başladık. Hep birlikte daha güzel günler göreceğiz” dedi.

Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen iftarın ardından Rehabilitasyon Merkezi yöneticileri Başkan Uysal ve eşi Sevim Uysal’a çiçek takdim etti.