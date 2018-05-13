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13 Mayıs 2018 16:32

Başkan Uysal’dan şehit annelerine ziyaret

Kdz.

Başkan Uysal’dan şehit annelerine ziyaret

13 Mayıs 2018 16:32

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Anneler Gününde Şehit annelerini ziyaret etti.


Ziyaretlerine eşi Sevim Uysal ile birlikte ilk olarak Kepez Mahallesi’nden başlayan Başkan Uysal, 2000 yılında Şırnak’ta şehit olan Kenan Yıldızhan’ın annesi Vasfiye Yıldızhan’ı ziyaret etti. Başkan Uysal ayrıca oğlu Piyade Er Oğuzhan Demirdüyen’i 1999 yılında kaybeden ve aynı zamanda Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Demirdüyen’i de evinde ziyaret etti.


Uysal burada da Şehit Annesi Sudiye Demirdüyen ile bir süre sohbet etti, anneler gününü kutladı. Ziyarete ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Uysal, “Başta Şehit anneleri olmak üzere, bize hayat veren, hayatı öğreten tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum” dedi.




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