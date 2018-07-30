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30 Temmuz 2018 21:10

Başkan Yiğit, Erdemir Genel Müdürü Oral’ı ziyaret etti

Zonguldak’ta faaliyet gösteren Maden Şehidi Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve dernek yönetimi Erdemir Genel Müdürlüğü’ne atanan Salih Cem Oral ’ a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Yiğit, Erdemir Genel Müdürü Oral’ı ziyaret etti

30 Temmuz 2018 21:10


Kdz. Ereğli’de faaliyet gösteren Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’ne yeni atanan Salih Cem Oral’a ziyaretler sürüyor. Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit ve dernek yönetimi Erdemir Genel Müdürlüğü’ne atanan Oral’ı ziyaret etti.


Oral’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını belirten Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Çetin Yiğit, dernek hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Yiğit açıklamasında, “Erdemir Genel Müdürlüğüne atanan Sayın Salih Cem Oral ’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Derneğin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptık ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.


Yiğit, Genel Müdür Oral’a kendilerine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Maden Şehit Aileleri adına teşekkür etti.




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