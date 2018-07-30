Başkan Yılmaz, alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçe girişinde kaldırım kavşak alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Yılmaz aşırı yağmurlarda ilçe girişinin su baskınına maruz kalmaması, altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmaları bizzat kendisi inceledi. Başkan Yılmaz, yapılacak olan çalışmalar ve eksikliklerin giderilmesi için birim amirlerine talimat verdi. Ayrıca Başkan Yılmaz altyapı çalışmalarının yanı sıra Park bahçelerin yeşillendirme çiçeklendirme çalışmalarını da inceledi.

Başkan Yılmaz sıcakta çalışan personele ’kolay gelsin’ diyerek personele kendi eliyle su ikram etti.