Başkan Yılmaz, askere gidecek olan gençleri ağırladı

Programda Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak askere gidecek olan gençler ve askerler için dua edildi.

Belediye başkanı Yılmaz Kozlu ilçesinde askere gidecek olan gençler için hazırlattığı asker çantasını gençlere hediye etti. Başkan Kerim Yılmaz yaptığı konuşmada; "Türk Milletinin en önemli özelliklerinden birisi askerliktir. Vatan Borçlarından en güzel ve en anlamlı borç Askerlik borcudur. Asker ocağına da Peygamber Ocağı denir. Bu yüzden askerlik kıymetlidir. Bir de askerliğin bizde çok ulvi ve müstesna bir yeri vardır. Bizim milletimiz haricinde, dünyada evlatlarını peygamber ocağına düğünle, eğlenceyle yollayan bir başka millet göremeyiz. Askere giden gençlerimizin hiç şüphesi olmasın. Annesi, babası, kardeşi, eşi; biz var olduğumuz müddetçe onlar bizlere emanettir. Belediye olarak Askere gidecek olan Gençlerimiz için Mevlit Programı düzenleyerek gençlerimizin hayır duaları ile kazasız belasız vatani görevlerini yapmaları bizlerin can ve mal güvenliği için mücadele eden Mehmetçiklerimiz için dua ettik. Allah Tüm Askerlerimizi Ülkemizi Birliğimizi İslam Alemini Korusun. Gençlerimiz için asker çantasını hazırlatarak onların vatan görevlerini yerine getirirken bizi hatırlamalarını istedik. Evlatlarımıza hayırlı teskereler diliyorum. Gülerek gitsinler Gülerek gelsinler. Aileleri tebrik ediyorum böyle bir evlatlar yetiştirdikleri için" ifadelerine yer verdi.