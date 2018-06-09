Başkan Yılmaz Belediye personeline iftar verdi

İftar programına, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Ak Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören, Genel-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Enis Dizdaroğlu, belediye başkan yardımları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve aileleri katıldı.

Başkan Yılmaz, Ramazan ayında birlik ve beraberlik içerisinde bu ramazanda iftar programı düzenlediklerini ve iftar programına katılan belediye personeli ve ailelerine teşekkür ederek Ramazan Bayramlarını kutlayarak tebrik etti.

İftar programının sonunda işçiler ve aileleri canlı müzik eşliğinde eğlendiler.