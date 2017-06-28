Başkan Yılmaz, çalışmaları yerinde inceledi

Zonguldak’ın Kozlu ilçesi Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, belediyeye ait tesislerde yapılacak olan çevre düzenlemesi, ışıklandırma çalışmaları, duş, kabin bölümleri, ilk yardım hizmeti, jimnastik spor aletleri, çocuk oyun alanları ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaz sezonunun hava şartları nedeniyle yeni yeni başladığını söyleyen Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, eksikliklerin 15 gün içinde tamamlanarak plajların hizmete gireceğini söyledi. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada “Yaz sezonumuz daha başlamadı. Hava şartları biraz serin ve yağışlı gitti. Vatandaşlarımızın nefes adlığı sahillerde çalışmalara daha önce başlamıştık fakat hava şartlarını nedeniyle bazı çalışmalarımız aksadı. Değirmenağzı plajında meydana gelen yağışlar nedeniyle hafriyat birikimi meydana gelmişti bunların temizliğini yaparak hafriyatları aldık ve denize girilebilir şekilde düzenledik. Şuanda temizlik boya ve bakım çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşlarımız için mescit alanı ve oturmaya yerleri yaptık. Engelli tuvaletlerini yaptırıyoruz. Yine Ilıksu plajımızda çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik bakım onarım ve yenileme çalışmalarımız var. Plajlarımız haricinde prestij parkta düzenlemeler yaptık. Işıklandırma ve oturma alanları elden geçirilerek yeniden düzenlendi. Balıkçı barınağın yanında yeni bir alan oluşturuldu. Onunda düzenlenmesi yapıldı. Alanlarımız yeterli gelmiyor. Vatandaşlarımız piknik yapmak istiyor. Havaların serin ve yağışlı gitmesi deniz sezonunun gecikmesine neden oldu. İnşallah Ilıksu ve Değirmenağzındaki plajlarımızı en geç 15 gün içinde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Halkamıza hayırlı olsun diyorum inşallah vatandaşlarımız buralarda rahat hava alır. Sahil kesimi çalışmaları haricinde mahallelerdeki muhtelif çalışmalarımız olan beton, duvar, merdiven, korkuluk ve kanalizasyon çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.