Başkan Yılmaz, Dünya Süt Günü’nde öğrencilere süt dağıttı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, 21 Mayıs dünya Süt Günü Dolayısıyla sırasıyla Vali Tevfik Başakar, Namık Kemal, Cengiz Topel ve Alpaslan okullarını ziyaret ederek ana sınıfına giden çocuklara ve öğrencilere süt dağıttı.

Başkan Yılmaz öğrencilere sütün önemi hakkında yaptığı konuşmada "Büyüyüp gelişmemiz ve güçlenmemiz için süt içmeliyiz. Sağlığımızın yaşam boyu korunması için yeterli ve dengeli beslenmede süt ve süt ürünleri tüketimi büyük öneme sahiptir. Yeterli ve dengeli beslenen toplumların bireyleri, fiziksel ve zihinsel yönden daha sağlıklı, daha üretken, daha yetenekli ve düzenli çalışma gücüne sahiptirler. Süt vücut fonksiyonlarını düzenleyen, gelişmesini sağlayan, kemik ve diş oluşumunda önemli yeri olan temel bir gıda maddesidir. Süt, sadece bebeklikte değil, insan yaşamının her evresinde tüketilmesi gereken bir besindir. Yetişkinlerin günde 2 su bardağı süt veya süt ürünleri tüketmeleri gerekmektedir. Günde en az iki bardak süt tüketmeniz temennisiyle dünya süt günü kutlu olsun’’ dedi.