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18 Temmuz 2018 14:47

Başkan Yılmaz, halk gününde vatandaşları dinledi

Kozlu Belediye Başkanlığınca Salı günleri sabah 10:00 ile 12:30 perşembe günleri 14:00 ile 16:00 arasında düzenlenen halk günü Kozlu belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşti.

Başkan Yılmaz, halk gününde vatandaşları dinledi

18 Temmuz 2018 14:47


Vatandaşların yoğun olarak katıldığı halk gününde Başkan Yılmaz vatandaşların tek tek sorunlarını dinleyerek sorunların çözümü için çözüm yolları üretti. Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada "Yeni hizmet binamızda vatandaşlarımıza daha iyi daha kaliteli hizmet vermek ve birebir Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek için salı günleri Sabah 10 ile 12. 30 arası perşembe günleri saat 2 ile 4 arası halk günü oluşturduk. Zaten ben sürekli mahallelerde vatandaşlarımız ile bir arada olduğum için vatandaşlar bana çok rahat ulaşabiliyorlar ama bazı vatandaşlarımız ben işte oluyorum Başkanım sizi göremiyorum belli bir günler saat olsa biz de ona iş yerimizden izin alıp sizle görüşebilir miyiz dedikleri için ben de vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için Salı ve Perşembe günleri Halk Günü ilan ettim bu demek değildir ki Sadece bu günler görüş yapıyoruz Ben 7 gün 24 saat vatandaşlarımız ile bir aradayım telefonum sürekli açık belediyemizin Beyaz Masa birimi sürekli Vatandaşlarımızın istek dilek şikayetlerini alıyor ve biz bu dilekçelerin sonucunda vatandaşlarımıza geri dönüş yapıyoruz yapılan hizmetten memnun musunuz memnun değil misiniz diye sıkıntılı olan konuları biz tekrardan ela alıp değerlendiriyoruz Vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.


Halk gününe katılan vatandaşlar belediyenin böyle bir hizmetinden dolayı teşekkür ettiler. Vatandaşlar, "Zaten biz başkanımızı devamlı mahallemizde yolda görüyoruz. Telefonla aradığımızda o an ulaşamazsak bile bize geri dönüş yapıyor. Kendisine yaptığı çalışmalarda başarılar diliyoruz" dediler.




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