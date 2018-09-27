Başkan Yılmaz, ilçe teşkilatının toplantısına konuk oldu

Başkan Kerim Yılmaz, Kozlu teşkilatının haftalık toplantına katılarak İlçe Başkanı Ahmet Gören ve yönetim kuruluna yatırımlar ve projeler hakkında bilgi ve değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılının değerlendirmesi ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımların konuşulduğu toplantıda, İlçemizdeki şuan enerji hatlarının yer altına alınması ve bazı mahalleler doğalgaz hattının döşenmesinden dolayı mahalle aralarındaki sıkıntıların biran önce bitireceklerini ve önünüzdeki yılda her tarafı yeniden asfaltlanacağını belirtti.

Kozlu'da sürekli artış gösteren nüfusu, ilçeye entegre etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, "Değirmenağzı ve barajdan aldığımız su yetmeye başlamıştı. Yeni yaptığımız su deposunun boru döşeme işlemi bitmek üzere, bundan sonra su sıkıntımız kalmayacak. 7/24 İlçemizin hizmetindeyiz. İmkanlarımız dahilinde halkımıza hizmet götürüyoruz, aksatmadan devam edeceğiz. Herkesin imreneceği pırıl pırıl bir Kozlu imar etmeye çalıyoruz" dedi.

İlçe Başkanı Ahmet Gören ve teşkilat üyeleri, belediyemizin her türlü her zaman yanında olduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a toplantıya katılımı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.