Başkan Yılmaz, konferans salonu açılışına katıldı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, bağışçı Gülten Gürsoy’un oğlu rahmetli Övünç Gürsoy anısına yaptırdığı Övünç Gürsoy konferans salonu açılışında Gülten Gürsoy’a ilçeye böyle bir konferans salonu kazandırdığı için teşekkür ederek eğitime verdiği destek için plaket takdim etti.

Kozlu Anadolu Lisesi müdürü Murat Sevindik başkan Yılmaz’a Konferans salonun çevre düzenlemesi ve okulun tadilatına yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Başkan Yılmaz buradan Kozlu Ortaokulu’na geçerek Okul Müdürü Tuncay Korku ve Okul Öğretmenleri ile sohbet etti.

Okul müdürü Tuncay Korku Başkan Yılmaz’a okulun çevre düzenlemesine ve okula yaptığı yardım ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz Eğitime eğitimciye her zaman destek vereceğini ifade ederek “Öğretmenlerimiz ilçemizin ve ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştiriyor, her zaman öğretmenlerimizin yanındayım ve destekçinizim” dedi.