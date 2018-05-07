Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 18:00

Başkan Yılmaz, konferans salonu açılışına katıldı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu Anadolu Lisesi’nde konferans salonu açılışına katıldı.

Başkan Yılmaz, konferans salonu açılışına katıldı

07 Mayıs 2018 18:00


Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, bağışçı Gülten Gürsoy’un oğlu rahmetli Övünç Gürsoy anısına yaptırdığı Övünç Gürsoy konferans salonu açılışında Gülten Gürsoy’a ilçeye böyle bir konferans salonu kazandırdığı için teşekkür ederek eğitime verdiği destek için plaket takdim etti.


Kozlu Anadolu Lisesi müdürü Murat Sevindik başkan Yılmaz’a Konferans salonun çevre düzenlemesi ve okulun tadilatına yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Başkan Yılmaz buradan Kozlu Ortaokulu’na geçerek Okul Müdürü Tuncay Korku ve Okul Öğretmenleri ile sohbet etti.


Okul müdürü Tuncay Korku Başkan Yılmaz’a okulun çevre düzenlemesine ve okula yaptığı yardım ve desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Yılmaz Eğitime eğitimciye her zaman destek vereceğini ifade ederek “Öğretmenlerimiz ilçemizin ve ülkemizin geleceği olan gençleri yetiştiriyor, her zaman öğretmenlerimizin yanındayım ve destekçinizim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
15
°
C
  • Salı
    15°C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç