Başkan Yılmaz, Kur’an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek motive etti

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu İlçesinde yer alan 22 camide yaz dönemi Kur’a Kursu öğrencilerini ziyaret ederek çocukları motive etti. Öğrencilerle sohbet eden başkan Yılmaz, Kur’an’ın öneminden bahsederek Kur’an’ı öğrenen öğrencilere çeşitli hediyeler vereceğini söyledi.

Öğrencileri ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleri ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yıl başlatmış olduğu ’gençlerle namazda buluşma’ ve yaz dönemi kuran kurslarımızla ilgili tüm camilerimizle hizmet başlamış. Küçük çocuklarımıza yüksek düzey katılımla beraber kuran öğretiliyor. Güzel bir hizmet bizim çocukluğumuzda da biz camilere Kur’an kurslarına giderdik. Daha sonra bu hizmetlerim yerlerini bazı cemaatler falan aldı. Devlet asli işini şuan yapıyor diye düşünüyorum. Çocuklarımızı cemaatlere falan bırakmadan dinini, dirayetini devletimizin eliyle öğrenmesini takdire şayan. Bundan sonra da bu işin böyle gideceği düşüncesindeyim. Bizde çocuklarımızı ziyaret ederek moral motivasyonunu yüksek tutmak istedik. Çocuklarımızı ödüllendirerek bu işe sahiplenmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hocalarımızda bu konuda çok büyük destekleri var. Katkı sağlayan emek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.