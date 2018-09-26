Başkan Yılmaz, olağan teşkilat toplantısına katıldı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, Kozlu ilçe teşkilatının haftalık toplantına katılarak İlçe Başkanı Ahmet Gören ve yönetim kuruluna yatırımlar ve projeler hakkında bilgi ve değerlendirmelerde bulundu. 2018 yılının değerlendirmesi ve 2019 yılında yapılması planlanan yatırımların konuşulduğu toplantıda konuşan Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, ilçedeki enerji hatlarının yer altına alınması ve bazı mahallelerde doğalgaz hattının döşenmesinden dolayı mahalle aralarındaki sıkıntıların biran önce bitireceklerini ve önümüzdeki yılda her tarafı yeniden asfaltlanacağını belirterek “Kozlu'muzda sürekli artış gösteren nüfusumuzu ilçemize entegre etmeye çalışıyoruz. Değirmenağzı ve barajdan aldığımız su yetmemeye başlamıştı. Yeni yaptığımız su deposunun boru döşeme işlemi bitmek üzere, bundan sonra su sıkıntımız kalmayacak. Gece gündüz ilçemizin hizmetindeyiz. İmkanlarımız dahilinde halkımıza hizmet götürmeye çalışıyoruz. Herkesin imreneceği bir Kozlu imar etmeye çalıyoruz” dedi.

Kozlu AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gören ve teşkilat üyeleri, belediyenin her zaman yanında olduğunu belirterek Başkan Yılmaz'a toplantıya katılımı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.