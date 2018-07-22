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22 Temmuz 2018 16:00

Başkan Yılmaz, sokak hayvanlarını görmezden gelmedi

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz sokak hayvanları için araç tahsis etti.

Başkan Yılmaz, sokak hayvanlarını görmezden gelmedi

22 Temmuz 2018 16:00


Hayvanları Koruma Konfederasyonu Zonguldak İl Temsilcisi Suzan Arığ, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz’ın kendilerine verdiği sözleri yerine getirmeye başladığını söyledi. Sokak hayvanlarını görmemezlikten gelmeyen ve bu anlamda sokak hayvanları için verdiği destek sözlerini tutan Başkan Yılmaz’a teşekkür eden Arığ, “Kozlu Belediye Başkanı Sayın Kerim Yılmaz sokak hayvanları için gönüllülere verdiği sözleri imkânları ölçüsünde yerine getirmeye başladı. Kozlu sokak hayvanları için Kozlu Çakmakkaya mevkiinde yapılan geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezinin de yüzde 80 bölümü tamamlandı. Başkan Kerim Yılmaz en kısa zamanda merkezin bitirileceğinin müjdesini de bizlere verdi. Başkan Kerim Yılmaz sokak hayvanlarına daha rahat şartlarda hizmet vermek için can dostlara araba aldı. Başkan Yılmaz’ın biz gönüllülerle işbirliği, hoşgörü ve anlayışla desteklerinden, sokak hayvanlarının yaşam haklarına verdiği değerden dolayı kendisine teşekkür ederim” dedi.




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