Kış şartlarıyla yarım bıraktığımız, devam edemediğimiz işlerin hepsini inşallah kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, İş-kur TYP kapsamında belediye park bahçelerde çalışan personel ile sohbet ederek yapılacak olan çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, “Yaz döneminin gelmesiyle beraber hızlı bir tempo içerisinde çalışıyoruz. Kış şartlarıyla yarım bıraktığımız, devam edemediğimiz işlerin hepsini inşallah kısa zamanda tamamlayacağız. Bu arada İş-Kur’un toplum yararına çalışma programında işe başlattığı 49 kişi belediyemizde çalışıyor. Kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Genelde çoğunluğunu park bahçelere görevlendirdik. Güzel bir hizmet olacak, onlar da bize destek sağlayacak. Çalışmalarımız devam ediyor. Bulvarlarımız, içme suyumuz, park bahçelerimiz, asfaltlama, yama çalışmalarımız başlamak üzere. Her yönüyle çalışıyoruz. Kozlu’nun girişine simge koyduk. Bir değişiklik olsun istedik. Kozlu’da olmayan bir şeyi yapmak istedik. O da bizim hoşumuza gitti. Kozlu’nun kalbi oldu. Işıklandırmaları, asfaltlamaları ve bulvar ile birlikte Kozlu’nun güzel bir girişi olacak. Buradan devam edeceğiz, kendi hizmet binamız olan TTK sahasının içine kadarki şantiye binamıza kadar devam edecek. Asfaltlama çalışmalarımız olacak. Sahil park projemiz devam edecek. İhalesini yapmak üzereyiz. Kozlu’ya yakışır Pazar yeri, otopark, kültür hizmetlerini sunacağımız veya konferans salonu olarak da düşünebilir projesini çiziyoruz. Kaynakları hazır. O yönde sıkıntımız yok. Hemen ihalesini yapıp yer teslimi yapabiliriz, Kozlu revaçta” diye ifade etti.