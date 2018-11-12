Başkan Yılmaz'ın annesi Hacı Ayşe Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz'ın annesi Hacı Ayşe Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen anne Hacı Ayşe Yılmaz, dün hayatını kaybetti. Kozlu Aziziye Camii'nde öğlen namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, önceki dönem milletvekilleri, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden Başkan Kerim Yılmaz'ın annesi Hacı Ayşe Yılmaz, cenaze programı sonrası toprağa verildi.