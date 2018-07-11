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11 Temmuz 2018 10:49

Başmüfettiş olarak atanan Beşel, personeliyle vedalaştı

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nden başmüfettişliğe atanan Ahmet Sırrı Beşel, pensoneliyle vedalaştı.

Başmüfettiş olarak atanan Beşel, personeliyle vedalaştı

11 Temmuz 2018 10:49


Orman Bölge Müdürlüğü’nde personeliyle vedalaşan Beşel, "Burada durduğumuz süre içerisinde hem zirveyi yakalamak istedik. Hem bu yöreye borcumuz vardı. Hem de ben kişiliğim gereği rahat duramam. Hep ormanlara ulaşmak istedik. Sayenizde de bunları yaptık. Ama önce gücüm oranında yaşanılabilir bir çevre yapalım dedik. Dirgine’sinden Uluyayla’sına tüm alanlarda yaşanabilir bir çevre oluşturmaya çalıştık. Biz hep iş odaklı düşündük, insan odaklı düşündük. Bize zaman zaman işkolik olduğumuz yakıştırmasında bulundular. İşini yapmak bir vatanseverliktir. En çok işini yapan vatanını en çok sevendir diye düşünüyorum. Bu düsturumuz değişmeyecek. Orman Genel Müdürlüğü’nde başmüfettişlik yeni bir görev. Cenab-ı Allah başka kapılar açabilir. Ama şuna inanıyorum burada utanılacak bir şey yapmadık. Hepinizden Allah razı olsun" diye ifade etti.




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