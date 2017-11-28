Başol, Ormanlı Beldesi’nde ki öğretmenlere yemek verdi

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ormanlı ve Sinitli İlkokulu, Ormanlı Ortaokulu ve Ormanlı Çok Programlı Lises’de görev yapan 111 öğretmen ve idareciler için Kdz. Ereğli Öğretmenevi’nde yemek organizasyonu düzenledi. Programa AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ormanlı Belde Başkanı İsmail Üstün’ün yanı sıra belediye meclis üyeleri, muhtarlar, 4 okulda görev yapan ve daha önce Ormanlı’da ki okullarda görev yapıp emekli olmuş öğretmenler katıldı.

Gecenin açılışında konuşan Ormanlı İlkokulu Müdürü Hasan Çevik, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol’un beldedeki okullara her zaman destek olduğunu ve eğitim-öğretimde başarının artması için her zaman yanlarında yer aldığını söyledi.

Görev yaptığı 3,5 yıllık süre içerisinde Ormanlı Beldesi’nde eğitim-öğretimde başarının artması için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını ve bundan sonrada yapmaya devam edeceğini anlatan Belediye Başkanı Bayram Başol, il ve ülke genelinde elde edilen başarılardan dolayı tüm öğretmenler ve okul müdürlerini kutladığını söyledi. Ormanlı’nın zorunlu görev bölgesi olmasını sağlayarak kadrolu öğretmen sayısını artırdıklarını ve öğretmen açığı kalmadığını dile getiren Başol, yapımına başladıkları çok amaçlı salonun yüzde 70 tamamlandığını ve önümüzdeki yıllarda bu tür organizasyonları da Ormanlı Beldesi’nde yapma imkanına kavuşacaklarını vurguladı. Bin 400 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Ormanlı Beldesi’nde en büyük ihtiyacın kapalı spor salonu olduğunu belirten Başol, gerekli yazışmaları yaptıklarını, 2018’de bu yatırımın kazandırılması için takibini de yapacağını ifade etti. Başol, geçmişte insanların çocuklarının geleceğini TTK ve Erdemir’de gördüğünü, ancak TTK’nın küçülmesi, Erdemir’de özelleşmesinin ardından istihdam alanlarının küçüldüğünü ifade ederek, artık Ormanlı halkının tek istihdam yolunun kalemin ucunda olduğunu söyledi. Başol konuşmasında tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, kendilerinin her türlü talebini karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Programda konuşan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise son 5 yılda Ereğli ilçesine 25 okul kazandırmalarına rağmen tekli eğitime geçilemediğini belirterek 2018 ve 2019 yıllarında planlamaya alınan okulların yapılması ile tekli eğitime geçilebileceğini söyledi.