Başol, Ormanlı’dan 50 kişiyi Çanakkale’ye geziye götürdü

Ormanlı Belediyesi Başkanı Başol düzenlediği Kültür gezisinde 50 kişi ile 2 gün boyunca Çanakkale Şehitliği’ni ve Çanakkale’de tarihi mekanları ziyaret etti.

Ormanlı Beldesi halkı için alt yapı ve sosyal hizmetlerin yanı sıra bu tür kültürel etkinliklere de önem verdiklerini anlatan Başol, geziye katılanların memnuniyetinin kendisini de mutlu ettiğini söyledi. Başol geziye ilişkin olarak “Çanakkale’nin tarihi, önemi ve özellikle oradaki manevi atmosferi anlatmaya gerek yok. Türk tarihinin en büyük destanlarından biri olan Çanakkale destanının nasıl yazıldığını, orada neler yaşandığını yaptığımız bu geziler ile vatandaşlarımıza daha iyi anlatma fırsatı buluyoruz. Belediyeciliğin sadece alt yapı hizmetleri, yol yapmak yada temizlik yapmaktan geçmediğini en iyi bilenlerdenim. Bunlar zaten bizim yapmamız gereken asli görevlerimiz. Gezimize katılan vatandaşlarımızla beraber Çanakkale ruhunu adeta yeniden yaşadık. Çanakkale’de yatan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Seyit Onbaşı’nın dediği gibi “Bu vatan için birilerinin bir şeyler yapması lazım.” Bizlerde bu vatan için elimizden gelenleri yapmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz Kültür gezimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde Çanakkale gezimizi tekrarını yapacağız” dedi.