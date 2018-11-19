Bolu'nun Gerede ilçesinde 22 spor kulübünün katılımı ile Batı Karadeniz Taekwondo Şampiyonası gerçekleştirildi.

Gençler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Batı Karadeniz Taekwondo Şampiyonası sona erdi. Milli sporcuların ve Türkiye Şampiyonlarının katıldığı müsabaka 22 kulüpten 335 sporcu katıldı. Çaycuma Toga Başkanı Kadir Bölükçü, Çaycuma olarak alt yapıdan yetiştirdikleri ve müsabık takımdaki başarılı sporcularla şampiyonaya katıldıklarını belirterek, “Müsabakada dereceye giren ve giremeyen tüm sporcularımızı kutlarım" dedi.

Şampiyona sonunda Livanur Tiryakioğlu birinci, İrem Barut ve Zeynep Akça ikinci, Zeynep Sıla Ay ise üçüncü oldu.