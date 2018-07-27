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27 Temmuz 2018 16:03

Batı Karadeniz’e fındık hasadı için 10 bin mevsimlik işçi bekleniyor

Zonguldak Alaplı ilçesine, her yıl Doğu ve Güneydoğu illerinden minibüslerle Karadeniz Bölgesi’ne fındık toplamak amacıyla gelen mevsimlik işçiler, bu yıl da bölgeye gelmeye başladı.

Batı Karadeniz’e fındık hasadı için 10 bin mevsimlik işçi bekleniyor

27 Temmuz 2018 16:03


Alaplı Kaymakamlık tarafından fındık işçileri için geçici konaklama merkezleri hazırlanırken, Mollabey Köyüne konaklama merkezine işçiler gelmeye başladı.Diyarbakır’dan Alaplı’ya 5 çocuğuyla fındık toplamaya gelen Emine Bor,yıl boyunca çocukları ile çadırda kaldıklarını, memleketleri Diyarbakır’ da evleri olmadığı için yakınlarında kaldıklarını söyledi. “Evimiz olsaydı buraya gelmezdik” diyen Bor, "Bizim yolculuğumuz Diyarbakır’dan başladı. Önce karpuz tarlasında çalıştık , sonra şeker pancarına gittik, şimdi de fındığa geldik. Hepimiz çoluk çocuk çalışıyoruz, kendimizi besleyemiyoruz. Kaç tane çocuğumuz var. Çadıra gel yemek yap, ekmek yap, çamaşır yıka, bunlar zor zaten. Hepsi zor. yani Yıl boyu çadırdayız” şeklinde konuştu Fındık işçileri bölgeye gelmeye devam ediyor.


Fındık hasadında çalışan işçeler günlük 70 lira yevmiye alacak. 16 yaşından küçük çocukları fındık hasadında çalıştıranlara ise para cezası uygulanacak.




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