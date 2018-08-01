Batı Karadeniz’i Kırk Pınarı Kozlu’da yapılacak

’inci Dağköy Yağlı Güreşleri son hazırlıkları tamamladı.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, beraberinde AK Parti Kozlu İlçe Başkanı Ahmet Gören, İl Genel Meclisi Kozlu Meclis Üyesi İsmet Açıkgöz ile birlikte 5 Ağustos’ta Kozlu Dağ Köyde yapılacak olan 32.’inci Dağköy Yağlı Güreşleri nedeniyle Kozlu Dağ Köye giderek son hazırlıkları yerinde inceledi. Geleneksel hale gelen Dağköy Yağlı Güreşlerine 16 başpehlivan katılacağını ifade eden başkan Yılmaz, “Yöremizin adetlerinden ulusumuzun geleneklerinden birisi yağlı güreşlerdir. Kozlu’muzun Dağköy’ün de de sürekli hale gelmiş uzun yıllardan beri devam ediyor. Bizde kesintiler olmaması adına Kozlu Belediyesi olarak elimizden geleni yapıp, Kozlu Kaymakamımızla beraber bir protokol çerçevesinde 2 yıldan beri Kaymakamımızın yardımıyla beraber daha kaliteli hale getirdik. Pehlivan sayımız 16 olarak belirledik. Geleneklerimizi unutmamamız gerekiyor. O anlamda da davetiye yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık davetiyelerimizi hazırladık. Basın aracılığıyla da duyurularımız devam ediyor. Bakımlarımızı yaptırdık boya badana ve çimenlerimizi yaptırdık. Pazar günü temiz bir ortamda inşallah her zamankinden daha kaliteli bir güreş izleyeceğiz. Burada işin kalitesini arttıran pehlivan sayısının artması görselin güzel olması bunlar etken oluyor. Gelen vatandaşlarımız aç kalmasın diye yemek ikramımız da olacak. Pehlivan kardeşimiz İsmet Bey, İl genel meclisi başkanımız Necdet bey, Dağ köy mahalle muhtarımız ve sayın kaymakamımız bu işe gönül verdiler. En iyisini yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.