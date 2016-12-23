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23 Aralık 2016 09:13

Batı Karadeniz’in tek denizcilik lisesinin tanıtımı yapıldı

Batı Karadeniz’in tek denizcilik lisesinin tanıtımı yapıldı

23 Aralık 2016 09:13

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Batı Karadeniz’in tek denizcilik okulu olan Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ilçede faaliyet gösteren 28 ortaokulu yöneticisi ve rehber öğretmenlerine tanıtıldı.
Kdz. Ereğli ilçesinde 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren ve şu ana kadar 800 öğrenci mezun eden olan Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin tanıtımı için Kdz. Ereğli Öğretmenevi toplantı salonunda program gerçekleştirildi. Programa Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Arslan, Müdür Yardımcısı Yusuf Emrah Şen, Asude Yorulmaz ve Akif Karakılçık, Kdz. Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren 28 ortaokulun yöneticileri ile rehber öğretmenleri katıldı. Programın başında katılımcılara Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni anlatan 10 dakikalık tanıtım filmi izlettirildi. Tanıtım filminin ardından ise Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yusuf Emrah Şen okula giriş puanları, giriş sistemi ve okulun faaliyetleri, öğrencilerin neler öğrendiğine yönelik bilgilendirme sunumu yaptı.
Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Arslan ise okulun tanıtımını belirli periyotlarla ortaokullara gidip öğrencilere bizzat anlatarak gerçekleştireceklerini dile getirdi. 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için denizciliğin büyük önem taşıdığını belirten Arslan, bu nedenle Denizcilik Meslek Liseleri’nin yetiştireceği öğrencilerin ülkemizde denizciliğin gelişmesi sağlayarak, her alanda donanımlı ve yetişmiş personel ihtiyacını da karşıladığını vurguladı.



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