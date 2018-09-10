Batman'da Zonguldak'ı temsil edecekler

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan 2018 Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonaları 3. Etap müsabakaları Büyükler, Kadınlar ve Gençler kategorisinde 05-12 Ekim 2018 tarihlerinde Batman ili Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.

Müsabakalarda Zonguldak'ı temsil edecek olan sporcuların belirlenmesi için il birinciliği turnuvası düzenlendi. Çaycuma ilçesinde yapılan turnuvaya, Merkez, Ereğli, Alaplı, Çaycuma ve Devrek ilçelerinden 84 sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda sıralamada Bora Yayalar, Ali Kefeli, Serdar Berber, Taylan Bal, Orkan Basmaz, İbrahim Tuzcuoğlu, Uğur Emanet, Osman Ersöyleyen yer aldı.

Toplam 84 sporcunun mücadele ettiği turnuva sonunda ilk 8'e giren sporcular 5-12 Ekim tarihleri arasında Batman'da yapılacak 2018 Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonaları 3. Etap müsabakalarında Zonguldak'ı temsil etme hakkı kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi