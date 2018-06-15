Bayram için geldiği memleketinde otomobiliyle şarampole uçtu: 4 yaralı

Kaza Ereğli-Devrek Karayolu’nun Armutlucuma mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Rasim Baş idaresindeki 34 FKE 68 plakalı otomobil yol çalışmasını fark edemeyerek şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan eşi, kızı ve kayınvalidesi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Kaza yapan sürücü Rasim Baş, Ramazan Bayramı nedeniyle dün gece İstanbul’dan Armutlucuma’da ki köyüne geldiği sırada yol çalışmasını fark edemediğini ve aracının kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığını söyledi. Aynı bölgede daha öncede bir çok kişinin kaza geçirdiğini, kendilerinin de ölümden döndüğünü belirten sürücü, yetkililerden başkalarının da canının yanmaması için önlem almalarını istedi.

Kaza ile ilgili olarak savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.