Bayram sabahı araçla dereye uçtular: 3 yaralı

Kaza sabah erken saatlerde Zonguldak-Ankara karayolu 10’uncu kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre F.D. idaresindeki 67 AY 588 plakalı araç, şerit ihlali yaptığı sırada karşı yönden gelen Şenol Ş. idaresindeki 67 TS 723 plakalı aracıyla dereye uçtu.
Yaklaşık 5 metreden dereye uçan araçta bulunan sürücü Şenol Ş, eşi Satiye Ş. ve kızı Enzen Ş. kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili çalışmasını sürdürüyor.