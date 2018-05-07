Öğretmenevi salonunda üç gün süren eğitimde Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevli Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Cumhur Aydemir, (BEÜ) Anestezi Uzmanı ve Öğretim görevlisi Dr. Rahşan Dilek Okyay, Ambulans Acil Bakım Teknikeri Kudret Cin, Anestezi Teknisyeni Kadri Çelik, Hemşire Kübra Hatice Oğuz, Şengül Bayrak, Nihal Kalıncı, Kibar Özdemir tarafından sağlık çalışanlarına geniş kapsamlı olarak eğitim verildi.

Düzenlenen eğitim sonrasında törende bir konuşma yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaloğlu konuşmasında şunları söyledi:

“Toplumdaki ekonomik ve sosyal durumun iyileşmesi ve sağlık alt yapısının güçlendirilmesi ile bebek ve çocuk ölümlerinde önemli azalmalar gözlenmektedir. Neonatal ve Perinatal ölümler ise sosyal ve ekonomik gelişmelere daha az duyarlıdır. Bu ölümler erken tanı ve anında müdahale gibi sağlık hizmetleri ile doğrudan ilişkili önlemlerden daha fazla etkilenmektedir. Ülkemizde 1998 yılından itibaren yürütülen Yenidoğan Canlandırma Programı, doğumda bebeğe eli değen tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma davranışı uygulayabilmesini amaçlamaktadır. Bu eğitimin hazırlanmasında emeği çok büyük olan Çocuk, Ergen Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi uzmanımız Handan Özçoban Saka ve ekibindeki çok değerli arkadaşlarıma, Eğitim için il dışından gelen ve fedakarca çalışan Kurs Sorumlusu Kibar Özdemir ve ekibine, il dışından gelen Hatice Kübra Oğuz ve Kudret Cin’e İlimiz Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli eğitimci Hemşire Şengül Bayrak, Nihal Kalıncı ve Anestezi Teknisyeni Kadri Çelik’e ve son olarak da çok yoğun çalışmalarına rağmen bu eğitime her seferinde severek ve gönülden iştirak eden Bülent Ecevit Üniversitesinin çok değerli hocaları Neonatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Cumhur Aydemir ve Anestezi Anabilim Dalından Doktor Öğretim Üyesi Rahşan Dilek Okyay’a teşekkür ediyorum.”

Daha sonra törene katılan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Başkan Yardımcısı Dr. Tülay Çakır Bakkaoğlu, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde görevli Sağlık Bakım İşleri Müdürü Nevin Uçar ve eğitimciler tarafından kursa katılan sağlıkçılara plaket ve sertifikaları verildikten sonra kapanış pasta kesimi ile tören sona erdi.