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Belediye başkanı, düğünde belde halkını böyle uyardı

Zonguldak’ın Gelik Belde Belediye Başkanı Burhan Sezgin, katıldığı bir düğünde davetlilere havaya silah atmak yerine gelin ve damada takı takmaları konusunda çağrıda bulundu.

Zonguldak'ın Gelik Belde Belediye Başkanı Burhan Sezgin, katıldığı bir düğünde davetlilere havaya silah atmak yerine gelin ve damada takı takmaları konusunda çağrıda bulundu.


Gelik belde belediye başkanı Burhan Sezgin, dün akşam saatlerinde bir düğüne katıldı. Sezgin, düğünlerde havaya silah ile ateş edilmesinin tehlikesine ve gürültü kirliliğine neden olduğu vurgusunu yaptı.


Başkan Sezgin, “Hem tehlikesi, hem gürültüsü hem de çevrede rahatsızlık var. Lütfen buna dikkat edelim. Bundan sonraki düğünlerde silah yerine takı takalım. Silah atmayalım, mermi atmayalım. Gençlerimizi sevindirelim. Düğünlere neşe katalım, silah atmak hoş bir şey değil. Lütfen bu düşünceden vazgeçelim” diyerek davetlilerin nezdinde belde halkına da çağrıda bulundu.


Öte yandan her yıl Kurban ve Ramazan Bayramı sabahlarının yanı sıra düğünlerde de havaya silah ile ateş ediliyor. 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.

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