Belediye Başkanı Tekin, izin kullanmadan çalışıyor

Zonguldak Alaplı İlçesinde , 60 aydır belediye başkanlığı yapan Nuri Tekin ,Alaplı'yı daha sağlıklı ve yaşanabilir hale getirmek amacıyla yoğun bir tempoda başkanlık görevi süresince hiç izin kullanmadı.

Alaplı Belediye Başkanlığı'nı 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Alaplı Belediye Başkanı seçilen Nuri Tekin, 60 aydır görev yaptığı Belediye Başkanlığı döneminde bugüne kadar hiç izin kullanmadı.

Alaplı Belediye Başkanlığını görev yapan Tekin, yoğun çalışma temposundan dolayı izine çıkmak için düşünmeye vakit bulamadığını dile getirdi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı açıklamada, 60 Aydır başkanlık görevi yaptığını buna karşın hayatında hiç izin kullanmadığını belirtti. Çalışmayı ve ilçesine hizmet etmeyi çok sevdiğini belirten Nuri Tekin, "İzin yapmayı sevmiyorum. Bunun için de 60 aydır hiç yıllık iznimi kullanmadım. Bunun yanında hafta sonları bile çoğu zaman görev başında oluyorum. Bu bana zevk veriyor. Zaten hizmet etmek için bizi bu göreve seçtiler Tabii iki kere ameliyat geçirdiğim günlerde 5-10 gün hastalıktan dolayı izin kullandığım olmuştur. Ancak bunun dışında izin kullanmadım." diye konuştu

Gece Gündüz demeden çalışmalar devam ediyor

Alaplı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri şehir içi ve Mahalle aralarında sorumluluk alanı içinde kalan caddelerde asfaltlama çalışmalarını tamamladı.

Şehir içindeki Kaldırım Parke döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, “Ekiplerimizle birlikte mesai bitiminden sonra bile çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Alaplı'daki vatandaşlarımızın mutluluğu” dedi.

Alaplı Belediyesi, belediye sınırları ve sorumluluk alanı içinde kalan bölgelerde, şehrin en işlek ve trafiğin yolun olarak hissedildiği caddeleri arasında yer alan Kaldırım parke döşeme üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yolun her iki bölümünde yer alan kaldırımlar travertenlerden yapılıyor. Orta refüjde ise peyzaj düzenlemeleri yer alıyor. Böylece yol, asfaltlamaya hazır hale getiriliyor.