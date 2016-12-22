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22 Aralık 2016 17:58

Belediye Başkanı Tekin’den Jandarmaya Taziye Ziyareti

Belediye Başkanı Tekin’den Jandarmaya Taziye Ziyareti

22 Aralık 2016 17:58

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaşanan terör saldırısı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Alaplı İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer’e taziye ziyaretinde bulundu. Tekin " Beşiktaş’taki hain terör saldırısının ardından Kayseri’de 14 askerimiz şehit oldu. Bugün de Fırat Kalkanı harekatı sırasında askerimizin şehit olduğunu büyük üzüntüyle öğrendik. Üzüntümüzü ifade etmek için kelimeler artık kifayetsiz kalıyor. Temennimiz, terörün bir an önce bitirilerek, bu tür acıların artık bir daha yaşanmaması. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralı asker ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Allah şehit ailelerimize sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar versin. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" diye konuştu



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