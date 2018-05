Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yılmaz "Engellilerimiz için yaptığımız Bu projede engellilerimiz buraya gelip çaylarını içip sohbet edebilecekler tamamen Vatandaşlarımızın rahatı için yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek eksiklerin giderilerek bir an önce Engelsiz Parkı hizmete sunmak istiyoruz. Bizler Kozlu belediyesi olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız her türlü yardıma ve desteğe hazırız. Kardeşlerimizin İlçemizde rahat etmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.