Belediye meclis üyesi MHP'ye katıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi'nin AK Partili meclis Üyesi partisinden istifa ederek MHP'ye geçti.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Teşkilatı tarafından parti binasında İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün başkanlığında, belde teşkilatı başkanları, milletvekili ve belediye başkan adayları, partinin eski ilçe başkanları, ülkü ocakları başkan ve yöneticileri, kadın kolları ve üyelerin katılımı ile aylık olağan istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı da Ormanlı Belediye Meclis Üyesi Tacettin Aldırmaz'a İlçe Başkanı Rahman Demirtürk tarafından MHP rozeti takıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, “Bu akşam burada aylık olağan toplantımızı gerçekleştirmek için bir araya geldik. Toplantımıza katılan eski ilçe başkanlarımız, milletvekili adaylarımız, ocak başkanlarımız, belde başkanlarımız ve partililerimize teşekkür ediyorum. Ormanlı Belediyesi Meclis Üyesi Tacettin Aldırmaz kardeşimiz bu akşam MHP'ye katılmıştır. Özüne dönüp bize katıldığından dolayı biz kendisine hem hoş geldin diyoruz, hemde kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonra MHP Ormanlı Belde başkanımızla beraber Ormanlımıza güzellikler katarlar ve MHP'ye de faydalı olurlar” dedi.

AK Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan Ormanlı Belediye Meclis Üyesi Tacettin Aldırmaz ise konuşmasında bundan sonra MHP'nin başarısı için çalışacağını söyledi. Aldırmaz şunları söyledi; “Bu akşam bu toplantıya bizleri de kabul ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yapmış olduğum başvuru sonucunda beni MHP'ye kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonra ömrüm vefa ettiği sürece MHP'ye hizmet etmeye devam edeceğim.”

Yapılan konuşmaların ardından MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk başkanlığında ki toplantı yerel seçim çalışmaları ile ilgili olarak istişare ile devam etti.