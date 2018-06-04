Belediye Özel İdare çalışanlarından Devrek’te iftar

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Belediye Özel İdare Çalışanları Sendikasının İl Başkanlığı tarafından geleneksel olarak hayata geçirildiği ve ikinci kez organize edilen Ramazan ayı iftar programı bu yıl Devrek’te düzenlendi. Yaşam Park’ta organizasyonu gerçekleştirilen etkinlikte ki amacın memurların kaynaşmasına ve birlik ve bütünlüğünün sağlanması amacıyla düzenlendi.

Düzenlenen iftar programına; AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, Bem- Bir-Sen Devrek Temsilcisi Cengiz Atar, AK Parti Devrek Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.