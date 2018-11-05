Belediyenin dördüncü katından atlamak istedi

Zonguldak'ta eşiyle arasında problem olan kadın belediyenin 4 katındaki pencereye çıkarak atlamak istedi. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler kadını alarak ambulansla hastaneye kaldırdı.

İddiaya göre İŞKUR aracılığıyla Zonguldak Belediyesi'nde çalışan Selma Ö., (45) eşiyle problem yaşadığı gerekçesiyle belediyenin 4 katındaki cama çıktı. Sinir krizleri geçiren Selma Ö., çıktığı pencereden aşağıya kendini atmak istedi. Bu sırada belediye çalışanları durumu fark ederek Selma Ö.'yü ikna etmeye çalıştı. Bir taraftan da 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadına müdahale etti. İkna çabalarının ardından kadın; ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.