Beşiktaşlı taraftarlardan şampiyonluk kupası izdihamı

Çok zor günlerden geldiklerini aktaran Başkan Fikret Orman, "Bu mutluluğumuzu Beşiktaş asaletiyle, Beşiktaş zerafetiyle yaşayalım" dedi. Şampiyonluk kupasını gören taraftarlar kısa süreli izdiham yaşadı.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor. Kdz. Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından ilçedeki Büyük Anadolu Otel’de iftar yemeği düzenlendi. Programa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İftar yemeği sonrası kürsüye gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çok zor günlerden geldiklerini aktardı.

Başkan Fikret Orman, "Çok zor günlerden geldik. Önümüzdeki senelerde de hep beraber mutlu günler yaşayalım. Bu mutluluğumuzu Beşiktaş asaletiyle, zarafetiyle yaşayalım. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İki gün sonra Kadir Gecesi. Bir hafta sonra da pazar günü bayramımız var. Hayırlı bayramlar olsun. Allah tekrarını nasip etsin. İyi günlerimizi görmeyi nasip etsin" diye konuştu.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Spor Toto Turgay Şeren Sezonu’nda kazanılan şampiyonluk kupası da taraftarlarla buluşturuldu. Kupayı gören taraftarlar sahneye akın etti. Şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar adeta birbirleriyle yarıştı. Gecede Başkan Fikret Orman taraftarlarla fotoğraf çektirdi.