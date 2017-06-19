Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 22:00

Beşiktaşlı taraftarlardan şampiyonluk kupası izdihamı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Beşiktaşlı taraftarlardan şampiyonluk kupası izdihamı

19 Haziran 2017 22:00

Çok zor günlerden geldiklerini aktaran Başkan Fikret Orman, "Bu mutluluğumuzu Beşiktaş asaletiyle, Beşiktaş zerafetiyle yaşayalım" dedi. Şampiyonluk kupasını gören taraftarlar kısa süreli izdiham yaşadı.


Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, şampiyonluk kutlamalarını sürdürüyor. Kdz. Ereğli Beşiktaş Taraftarlar Derneği tarafından ilçedeki Büyük Anadolu Otel’de iftar yemeği düzenlendi. Programa Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İftar yemeği sonrası kürsüye gelen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, çok zor günlerden geldiklerini aktardı.


Başkan Fikret Orman, "Çok zor günlerden geldik. Önümüzdeki senelerde de hep beraber mutlu günler yaşayalım. Bu mutluluğumuzu Beşiktaş asaletiyle, zarafetiyle yaşayalım. Çok fazla lafı uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum. İki gün sonra Kadir Gecesi. Bir hafta sonra da pazar günü bayramımız var. Hayırlı bayramlar olsun. Allah tekrarını nasip etsin. İyi günlerimizi görmeyi nasip etsin" diye konuştu.


Gecenin ilerleyen saatlerinde Spor Toto Turgay Şeren Sezonu’nda kazanılan şampiyonluk kupası da taraftarlarla buluşturuldu. Kupayı gören taraftarlar sahneye akın etti. Şampiyonluk kupası ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar adeta birbirleriyle yarıştı. Gecede Başkan Fikret Orman taraftarlarla fotoğraf çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:47
  • Güneş :05:12
  • Öğle :13:06
  • İkindi :17:08
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!