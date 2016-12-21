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21 Aralık 2016 17:17

Beşir Derneği, Halep için yardım eli uzatıyor

Beşir Derneği, Halep için yardım eli uzatıyor

21 Aralık 2016 17:17

Beşir Derneği Zonguldak Temsilciliği tarafından Halep için başlatılan kampanyası sürüyor.
Beşir Derneği Zonguldak Temsilcisi Yard. Doç. Dr. Volkan Ülker, Halep için başlatılan yardım kampanyasının sürdüğünü kaydetti. Ülker, "Türkiye genelinde 12 noktada oluşturduğumuz toplama ve transfer depoları ile toplanan yardımların tasnifi ve ihtiyaca göre sevki yatları yapmaktayız. Ekiplerimiz ve ortak çalıştığımız Suriyeli sivil toplum örgütleri ile Suriye içerisinde bu yardım malzemelerinin dağıtımı bizzat bizim tarafımızdan kontrollü olarak yapılmakta ve nihai kullanıcı Suriyeli mazlum sivil halk ve diğer ihtiyaç sahipleri olmaktadır. Kilis’te bulunan aşevi ve fırınımızın üretim kapasitesini arttırabilmemiz ve gelen muhacir kardeşlerimize Reyhanlı ve diğer noktalarda da etkin ve yaygın hizmet verebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız vardır. Tüm bu çalışmaları 5 yıldır bağışçılarımızın desteği ile yürütmekteyiz. Bundan sonrada aziz milletimizin başlattığı bu yardım seferberliği ile tüm bu yardım faaliyetlerimizi sürdürmeyi planlamaktayız. Kampanyamıza ayni ve nakdi yardımda bulunabilirsiniz. Bu kampanya için gelen ayni ve nakdi bağışlar başta Halepliler olmak üzere Suriyeliler ve diğer tüm ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır. Ayni malzeme temin edemeyen bağışçılarımızın nakdi yardımları “Suriye Halep Yardımları” kapsamındaki ihtiyaçlarda tüm ihtiyaç sahipleri için kullanılacaktır" dedi.



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