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05 Temmuz 2017 13:10

Beton mikseri kaza yaptı: 1 yaralı

Zonguldak ,Alaplı’da beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Beton mikseri kaza yaptı: 1 yaralı

05 Temmuz 2017 13:10


Kaza, Alaplı Çay Köyü, Mollabey yol üzerinde meydana geldi. Paşa K. yönetimindeki 06 FK 8520 plakalı bir beton firmasına ait mikser yol üzerinde devrildi. Kazada beton mikseri sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Paşa K., ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen mikser çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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