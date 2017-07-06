Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:00

Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayata tutunamadı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayata tutunamadı

06 Temmuz 2017 14:00


Kaza ilçeye bağlı Uzunçayır Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sultan Özen (67) karşı yönden gelen otomobilden kaçmaya çalışırken park halindeki Mustafa C. (40) idaresindeki 34 SK 0381 plakalı beton mikserinin yanında beklemeye başladı. Aniden hareket eden beton mikserinin ayaklarının üzerinden geçtiği yaşlı kadın feci şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan yaşlı kadının durumunun ağır olması nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 5 çocuk annesi Sultan Özen burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Beton mikserinin sürücüsü Mustafa C. Polis tarafından gözaltına alınırken, yaşlı kadının cenazesi Armutlucuma’ya bağlı Yukarıhocalar Köyü’nde İkindi Namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.


Kdz. Ereğli Cumhuriyet Savcılığı kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
26
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Hafis Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
ZONGULDAK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:58
  • Güneş :05:19
  • Öğle :13:09
  • İkindi :17:10
  • Akşam :20:37
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!