BEÜ 15 Temmuz Şehitler Kampüsü projesi uygulamaya geçiyor

İçerisinde oturma alanları, kütüphane, sanat galerisi ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneği üyelerine hizmet vermek üzere birer rekreasyon alanı da bulunduracak olan 15 Temmuz Şehitler Kampüsü çevre düzenlemeleri başladı. Kampüs, manzarasıyla ve doğasıyla; BEÜ ailesine, şehit ve gazi yakınlarına, Zonguldak halkına en yakın zamanda hizmet vermeye hazırlanıyor. 15 Temmuz Şehitler kampüsünde incelemeler yapan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer’e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Varım Numanoğlu, Genel Sekreter Ertuğrul Karalar, Genel Sekreter Yardımcıları Osman Demir, Veli Eliçora, Yapı İşleri Daire Başkanı Burak Öz, İdari Mali İşler Daire Başkanı Şaziye Kayalı, Yapı İşleri Şube Müdürü Eyüp Yılmaz eşlik ettiler.

15 Temmuz Şehitler Kampüsü’nün en yakın zamanda hizmete alınabilmesi için önce köprü ve çevre düzenlemelerini başlattıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi:

“Üniversitemiz her geçen gün büyüyerek eğitim kapasitesini artırıyor. Eğitim alanındaki bu büyümenin yanı sıra üniversitemiz, Zonguldak ile ilgili de önemli çalışmalara imza atmakta. Yakın zaman önce personelimizin, öğrencilerimizin, şehit ve gazi yakınlarımızın ve de Zonguldak halkımızın kullanımına sunulmak üzere projelendirdiğimiz 15 Temmuz Şehitler Kampüsümüzün köprü yapım ve çevre düzenlemeleri başlıyor. Kampüsümüzde gezi ve dinlenme alanları, kafeler ve sosyal tesisler bulunacak. İlk etapta gerçekleştirilecek olan bu çalışmaların yanı sıra Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Muharip Gaziler Derneğimizin üyelerine hizmet vermek üzere birer rekreasyon alanı, gözlem evi, bilim müzesi ve kütüphane ve sanat galerisi yapmayı da planlıyoruz. Ayrıca kampüsümüzde 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimini çocukların ve gençlerin unutmaması amacıyla kalıcı sergi niteliğinde bir sergi salonu da yapacağız. Ayrıca yakın zamanda Farabi Kampüsümüz ve 15 Temmuz Şehitler Kampüsümüz bir köprü ile birbirine bağlanarak bir bütün haline gelecek. 15 Temmuz Şehitler Kampüsümüz tamamlanıp hizmete girdiğinde hem üniversite hem de şehir için ortak bir buluşma mekânı olacaktır. Projenin uygulamaya geçmesi için BEÜ 15 Temmuz Şehitler Kampüsündeki anıtın olduğu bölgenin üniversiteye tahsisini bekliyorduk. Tahsis süreci tamamlandı. Bu süreçte Zonguldak Valisi Sayın Ali Kaban’ın çok büyük destekleri oldu. Üniversitemizin büyümesi ve imkânlarının artması noktasında bizlere sürekli destek olan Sayın Valimize şahsım ve üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum.”