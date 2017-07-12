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12 Temmuz 2017 16:22

BEÜ 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Türk Oyunları Festivaline katıldı

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesinde 7-8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenen 2.

BEÜ 2. Uluslararası Türkoğlu Avasım Türk Oyunları Festivaline katıldı

12 Temmuz 2017 16:22

Uluslararası Türkoğlu Avasım Türk Oyunları Festivali’ne katıldı.


Türkoğlu Kaymakamlığı, Türkoğlu Belediyesi ve Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Derneği işbirliği ile düzenlenen festivalde, Bülent Ecevit Üniversitesi’ni temsilen Devrek Meslek Yüksekokulu Baston yapımı eğitmeni Devrek Bastonu ustası Necati Akçasu tanıtım standında görev aldı.


Ülkenin farklı bölgelerinden ziyaretçisi olan festivalde Devrek bastonuna ilgi oldukça yoğundu. BEÜ Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi standını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Türkoğlu Kaymakamı Serdar Kartal, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ve birçok yerel yöneticiye Devrek Bastonu hediye edildi.




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